Свердловская Общественная палата начинает "перезагрузку"

В связи с истечением 21 августа 2018 г. срока полномочий членов Общественной палаты Свердловской области действующего состава, региональное заксобрание официально объявило о начале процедуры формирования нового состава. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий документ размещен на сайте регионального парламента.

Напомним, что Общественная палата (ОП) в соответствии с областным законом формируется в составе 42 человек. Из них 14 утверждаются губернатором по представлению зарегистрированных на территории области структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. 14 - Законодательным собранием по представлению областных некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений.

Вышеназванные 28 назначенных персон определяют еще 14 членов из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории региона.

Председатель свердловского парламента Людмила Бабушкина, комментируя это событие, напомнила, что в соответствии с федеральным и региональным законодательством, членами ОП не могут быть лица, занимающие государственные и муниципальные должности, а также имеющие непогашенную судимость.