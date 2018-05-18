В Екатеринбурге приступили к нанесению дорожной разметки на улицах и пешеходных переходах

Центр организации дорожного движения начал активную работу по нанесению дорожной разметки на улицах и пешеходных переходах Екатеринбурга. В этом году дорожники планируют нанести 220 тыс. кв.м. разметки, 40 из них - термопластиком. Линии и знаки, как пластиком, так и краской, будут выполняться в двух цветах - белом и желтом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города.

"Вначале мы используем белый пластик на центральных улицах города и пешеходных переходах, - рассказал заместитель председателя городского комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Сергей Яскевич. - Желтый пластик будет наноситься не сейчас, а перед началом учебного года. Его мы будем использовать на пешеходных переходах вблизи детских учебных заведений".

Все работы будут проходить в ночное время, чтобы не мешать автомобилистам. В мэрии отметили, что наносить разметку планируется от центра к окраинам города.

Дорожники должны справиться с работой в сжатые сроки, так как уже через месяц в городе стартует чемпионат мира по футболу. Но при плохих погодных условиях - в случае выпадения осадков - дорожникам придется приостановить работы.