"Урал - кузница кадров для федерального руководства": Куйвашев поздравил Якушева и Кобылкина с назначением в кабмин

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил коллег-губернаторов из УрФО с назначением в Правительство РФ. Об этом глава области написал в своем Instagram, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин сегодня был предложен на должность главы Минприроды РФ, а тюменский губернатор Владимир Якушев, как и прогнозировалось ранее - на должность министра строительства РФ.

"Урал уже давно - кузница кадров для федерального руководства. Оба губернатора - блестящие профессионалы, регионы под их руководством были передовиками. Желаю коллегам интересной работы на благо России и буду рад поскорее увидеть их в новом качестве, чтобы поговорить о профильных вопросах, важных для Свердловской области", - добавил Куйвашев.

Он также отметил, что ближайшие годы будут интересными и насыщенными.

Напомним, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину список министров нового состава кабмина.