Следствие просит арестовать мужчину, напавшего с шилом на пенсионерку на юге Москвы

Следствие ходатайствует об аресте жителя Москвы, напавшего с шилом на пенсионерку на юге столицы, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Напомним, уголовное дело в отношении 24-летнего москвича возбуждено по факту покушения на убийство из корыстных побуждений и покушения на грабеж.

Следователи установили, что мужчина, напавший на 70-летнюю пенсионерку вблизи жилых домов по улице Борисовские пруды, в эту же ночь с целью ограбления совершил еще два нападения на проходящих мимо женщин 1989 и 1980 годов рождения. "Благодаря активному сопротивлению потерпевших обвиняемому не удалось довести преступные действия до конца. Сегодня следствие ходатайствует об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.