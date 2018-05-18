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Политолог: Тюменскую область и Ямал возглавят руководители с местными корнями
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форум КМНС, Кобылкин, Якушев (2017) | Фото: правительство.янао.рф

Переход двух губернаторов "тюменской матрешки" - Владимира Якушева и Дмитрия Кобылкина - в Правительство РФ, был ожидаем. Оба "отличника" лидируют в рейтингах и успешно завершили на местах ряд крупных проектов, считает руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Анатолий Гагарин. По его мнению, Ямал и Тюменская преемниками губернаторов не будут варягами: предпочтение на стороне местных кадров с опытом работы в федеральных структах, рассказал Накануне.RU политолог.

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О решении назначить Дмитрия Кобылкина министром природных ресурсов, а Владимира Якушева - министром строительства и ЖКХ премьер Дмитрий Медведев сообщил главе государства сегодня. Информация об уходе тюменского руководителя появилась в СМИ накануне, а вот повышение Кобылкина в последнее время обсуждалось не так активно. Вместо него в Правительство отправляли губернатора Югры Наталью Комарову.

Комарова в своей время самая отказалась от работы в Правительстве, сделав выбор в пользу Югры, говорит Гагарин. Уход Кобылкина хотя напрямую не обсуждался, но выглядит логичным - губернатор уже дал старт ряду крупных проектов.

"Все они - Сабетта, "Ямал СПГ", Северный широтный ход - находятся в стадии оформления и реализации. Поэтому новый и.о. думаю, сумеет достойно продолжить начинания губернатора. Дмитрий Кобылкин знает специфику работы с природными ресурсами, а Владимир Якушев хорошо знаком со строительством. Губернатор Тюменской области был одним из самых предпочтительных и эффективных кандидатов на пост министра, его регион лидирует по многим показателям, в том числе, по строительству. Якушев одним из первых закрыл "майские указы" по расселению аварийного жилья, выполнил все обязательства", - рассказал Гагарин.

Владимир Якушев, Михаил Шмаков, Дмитрий Кобылкин(2017)|Фото: Накануне.RU

Список претендентов на место губернаторов будет длинным, предполагает глава уральского отделения ФоРГО. Так как речь идет об успешных и ключевых регионах, выбор будет тщательным, говорит Гагарин.

"Я думаю, скорее всего, это будет человек, который имеет местные корни, но работал в федеральных структурах. Такая кандидатура будет идеальной", - сказал он.

При этом в Тюменской области, по мнению политолога, может появиться новый ставленник "собянинской группы".

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18.05.2018 15:00 Мск | Салехард | информационная служба Накануне.RU
17:00 Екб


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