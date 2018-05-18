Исполняющим обязанности тюменского губернатора будет Сергей Сарычев

В пресс-службе губернатора Тюменской области прокомментировали предложение Дмитрия Медведева назначить Владимира Якушева министром строительства РФ.

"Исполнять обязанности главы субъекта будет вице-губернатор. У нас это Сергей Сарычев. Затем президент издаст указ о назначении временно исполняющего обязанности главы региона, и после этого будут выборы", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Там уточнили, что в настоящее время Владимир Якушев работает в Тюмени. Он находится на заседании Союза биатлонистов России.

Отметим, что по действующему законодательству губернатор Тюменской области избирается также в соседних автономиях - ХМАО и ЯНАО.

Список министров Дмитрий Медведев зачитал сегодня. Помимо Владимира Якушева, в кабмин войдет и ямальский губернатор Дмитрий Кобылкин.