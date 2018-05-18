Кобылкин собирает ямальский бомонд перед отъездом в Москву

Губернатор Дмитрий Кобылкин назначил на сегодняшний вечер сбор ямальских элит. Как стало известно Накануне.RU, политический бомонд Ямала получил приглашения на встречу с уходящим на повышение в Москву главой региона, так, приглашения получили парламентарии заксобрания.

Отметим, ранее в пресс-службе главы субъекта не смогли сказать, кто будет исполнять обязанности губернатора. Пресс-секретарь Кобылкина Наталья Хлопунова заявила, что узнала о повышении босса по телевизору.

Перед назначением на должность главы Минприроды РФ губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин вместе с и.о. министра транспорта Максимом Соколовым и генеральным директором "РЖД" Олегом Белозеровым заложили капсулу на месте строительства моста через Обь.