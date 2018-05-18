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Украина вернула морякам "Норда" российские паспорта
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паспорт (2007) | Фото: Накануне.ru

Соломенский районный суд Киева постановил вернуть российские паспорта морякам захваченного украинскими пограничниками российского судна "Норд". Об этом в Facebook сообщил адвокат Максим Могильницкий.
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"Пограничники, согласно выводам суда, не сумели предоставить доказательства принадлежности моряков к гражданству Украины. В связи с этим материалы были отправлены на доработку, а силовики, так сказать, получили шанс на пересдачу", - написал адвокат.

По его мнению, дело трещит по швам, а политическая "начинка" лезет изо всех щелей. Тот факт, что на роль мальчиков для битья в большой геополитической игре чиновники назначили обычных работяг, за которых, помимо адвокатов, некому заступиться, вызывает у Могильницкого отвращение.

"Выходит, что заявления отдельных представителей Государственной пограничной службы Украины и прокуратуры АРК, о том, что документы, выданные морякам в российском консульстве, поддельны, – наглая ложь", - подытожил он.

При этом адвокат все равно считает, что нужно "вернуть" Крым, но предложив лучшую жизнь на Украине.

Напомним, Украина с 25 марта не оставляет в покое экипаж захваченного "Норда". 8 апреля их так и не выпустили с территории Украины.

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18.05.2018 14:44 Мск | Евгений Чернышёв
16:44 Екб


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