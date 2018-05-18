В Саратове единственный в регионе аэропорт закроется в случае ликвидации "Саратовских авиалиний"

"Саратовские авиалинии" не исключают закрытия единственного в Саратовской области аэропорта в случае, если будет принято окончательное решение о прекращении работы авиакомпании.

В случае закрытия компании у предприятия не будет денег для поддержания аэропорта, поэтому он будет закрыт, сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора авиаперевозчика Михаил Герасименко.

Саратовский аэропорт принадлежит авиакомпании с момента ее основания, 86 лет. "Компания объединяет в себе аэропорт и авиаперевозчика, весь персонал аэропорта работает в "Саратовских авиалиниях", вся инфраструктура - автомобили, топливно-заправочный комплекс и т. д. - принадлежат авиаперевозчику", - сказал Герасименко.

Ранее стало известно, что "Саратовские авиалинии" объявили о возможном прекращении работы с 31 мая по требованию Росавиации.