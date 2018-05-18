Жителя Челябинска приговорили к 20 годам колонии за организацию проституции и убийство

Участника преступной группы, занимавшейся в 2012-2015 годах организацией занятия проституцией в Свердловской и Челябинской областях, приговорили к 20 годам лишения свободы колонии строгого режима. Он признан виновным в убийстве, похищении людей и организации занятия проституцией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры.

Обвиняемый вовлекал женщин, в том числе несовершеннолетних, в занятия проституцией в Челябинске и Екатеринбурге.

"Чтобы заставить женщин и девушек заниматься проституцией, обвиняемый и его сообщники использовали различные средства и методы: от убеждения до шантажа, применения физического насилия и ограничения свободы. В мае 2012 года обвиняемый, опасаясь разоблачения, убил одну из жертв, предварительно подвергнув ее сексуальному надругательству", – говорится в сообщении.

Деятельность преступной группы была пресечена в 2015 году, однако осужденный смог скрыться и был объявлен в розыск. В марте 2017 года он был задержан в Сочи и арестован по решению суда.

Добавим, что уголовное дело в отношении еще семи участников данной преступной группы находится в стадии рассмотрения.