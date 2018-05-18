"Я чувствовала себя хуже скотины!" Жительница Шадринска рассказала про страшные условия в районной больнице

Жительница Шадринска Екатерина Агафонова стала свидетельницей ужасного состояния и полного отсутствия ремонта в центральной районной больнице - об этом она написала в группе "Инцидент Курган" в соцсети "Вконтакте".

Женщина пишет, что попала в больницу в экстренном порядке и была в ужасе от тех условий, в которые ее поместили.

"Мы живем в 21 веке, мы строим мосты за 227,92 миллиарда рублей, мы принимаем олимпиаду и строим к ней олимпийские объекты, расходы составили порядка 214 млрд рублей, мы участвуем в Чемпионате мира и вкладываем в него 678,06 миллиарда рублей! А простые люди лежат в таких больницах! Получается, все наши отчисления в налоговые органы не для нас, мы ничего не заслуживаем, мы никто в нашей стране!", - пишет женщина.

Она рассказала о том, что здание больницы - аварийное, вросло в землю, в помещениях жуткий запах плесени и сырости.

"15 градусов тепла в палатах, полы сгнили, окна сгнили, трубы сгнили, постельное серое, рваное, одеяло источает запах плесени, ему лет 30, летает моль, мебель - с основания больницы, вся старинная, поломанная. Никому до этого дела нет, ходят комиссии. Я чувствовала себя хуже скотины, даже ее в таких условиях добрый хозяин не держит, а люди лежат, и не один день! Мне бы хотелось, чтобы в эту больницу положили наших чиновников, может тогда бы это безобразие прекратилось. Но они же никогда в такую больницу не попадут! Для них VIP палаты, VIP больница, а мы, кто несет на себе эту страну, кто на нее работает, кто рожает для нее будущих работников - никто! Про лечение вообще отдельная история: нет никакой диагностики, и лекарства через раз", - написала Екатерина.

Главный врач Шадринской ЦРБ Павел Власов категорически отказывается общаться с любыми журналистами - об этом Накануне.RU сообщили в приемной больницы по телефону.