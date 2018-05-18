В Донбассе контужены два журналиста ВГТРК

Оператор и звукооператор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании пострадали под Ясиноватой в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает оперативное командование ДНР.

Около 23.00 в поселке Крутая Балка они получили контузию. РИА Новости сообщает, что звукооператора зовут Игорь Уклеин, имя оператора пока не называется. Съемочную группу возглавлял военный корреспондент Александр Сладков, который не пострадал.

Российские журналисты во время обстрела находились поблизости с командиром бригады "Пятнашка" Олегом Мамиевым, который героически погиб.