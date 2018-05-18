Воробьев начал избирательную кампанию? Глава Мособлизбиркома подала в отставку

Глава МособлизбиркомаИрина Коновалова 17 мая подала в отставку. По собственному желанию она покинет пост 21 мая 2018 года, передает ТАСС.

Чиновница объяснила свое решение желанием защитить написанную диссертацию.

По данным РБК, на сегодняшний день наиболее вероятной кандидатурой на пост главы подмосковного избиркома является заместитель губернатора Московской области Эльмира Хаймурзина. В комментарии Накануне.RU директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве Павел Салин считает, что таким образом глава Подмосковья Андрей Воробьев пытается использовать возможности консолидировать ресурсы при подготовке к сентябрьской избирательной кампании.

"В московском регионе идет консолидация ресурса, которая касается не чисто политтехнологических моментов, финансов, а именно модерирования кампании. Мы видим, что в Москве модернизируется избирательное законодательство, бенефициаром изменений стал мэр, который тоже будет вести кампанию", - прокомментировал политолог.

По его словам, после того, как власть прошла через пиковую точку президентских выборов и получила на них сверхрезультат по явке, и пока не сформированы новые администрации, "нет указаний делать ставку на легитимность выборов". "Поэтому идет у властей перед выборами консолидация административного ресурса. С учетом того, что пока еще непонятно, будет кто-то играть против Воробьева из федеральных элит на выборах или нет, свой человек на посту Мособлизбиркома не помешает", - считает Салин.

Как он подчеркнул, если начнутся попытки игры, и появится реальный конкурент Воробьева от оппозиции, власти используют любой минимальный шанс, и контроль над местным избиркомом станет серьезным преимуществом.

Он также добавил, что связи отставки Коноваловой с недавно принятым законом, позволяющим москвичам голосовать за пределами столицы, нет. "Есть Москва, которая действует в пределах своей юрисдикции… и эти вещи не пересекаются", - сказал политолог.