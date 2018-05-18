Депутаты ЗакСО повторно рассмотрят вопрос о лишении Карапетяна его мандата

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области на следующей неделе повторно рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий своего коллеги Армена Карапетяна. Как передает корреспондент Накануне.RU, данный вопрос включен в повестку заседания областного парламента, которое состоится 22 мая.

Напомним, ранее досрочно лишить полномочий народного избранника от партии "Справедливая Россия", члена комитета по аграрной политике потребовала прокуратура. Претензии надзорного органа к Карапетяну заключались в том, что депутат указал в декларации не всех своих детей, в то время как на них может числиться имущество.

В начале апреля депутаты не стали лишать Карапетяна мандата. Парламентарии отмечали, что если сделать это, то прокуратура "может расправиться с каждым из нас".

Отметим, это не первый скандал с участием Карапетяна. В декабре 2016 года он был остановлен сотрудниками ГИБДД за рулем автомобиля Mercedes-Benz G-Class. Народный избранник отказался показывать сотрудникам полиции водительское удостоверение, зато долго и упорно демонстрировал "корочки" депутата регионального парламента. Конфликт перерос в потасовку с участием сотрудников полиции и охраны парламентария, Карапетяна "скрутили", а авто отправили на спецстоянку. Тогда это также не повлекло для него последствий в виде лишения мандата.