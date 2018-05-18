"Мы сами только что узнали", - в пресс-службе губернатора Ямала прокомментировали повышение Кобылкина

В пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа отреагировали на сообщение о предложении Дмитрия Медведева назначить Дмитрия Кобылкина министром природы РФ.

"Уважаемые коллеги, мы только сейчас услышали, в прямом эфире, поэтому я ничего не могу вам сказать, кроме того, что да, действительно это произошло", - сообщила Накануне.RU пресс-секретарь главы региона Наталья Хлопунова.

В пресс-службе не смогли уточнить, кто будет исполнять обязанности губернатора.

Список министров нового состава кабмина Дмитрий Медведев зачитал сегодня Владимиру Путину. Президент согласился с этими предложениями.

Также министром станет тюменский губернатор Владимир Якушев. Как и прогнозировалось ранее, ему предложили занять должность министра строительства РФ.

Напомним, Правительство было отправлено в отставку 7 мая после инаугурации Владимира Путина. Избранный президент предложил кандидатуру Медведева на новый срок.