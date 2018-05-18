"Люди живут в XXI веке в бочках": столичные блогеры ужаснулись жизни ямальцев

Столичные блогеры-путешественники Михаил Ронкаинен и Анастасия Торшина побывали на Ямале и ужаснулись образу жизни жителей Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска. Вместо процветающего региона и счастливых людей они встретили ютящихся в бочках ямальцев и реки из фекалий, передает корреспондент Накануне.RU. Начался их рассказ с Салехарда: город встретил их морозной погодой и снегом. Удивило гостей Ямала то, что жители получают разные надбавки к окладу: город делит на две неравных половины Полярный круг, и большая часть жителей имеет полуторный оклад, а меньшая – увеличенный в 1,8 раза. Блогеры изучили дома, в которых живут ямальцы. Приехав в частный сектор, они ужаснулись тому, что люди десятилетиями живут в бочках. "В каких домах живут люди в самом благополучном регионе России? По логике, дома должны быть что-то красивое, светлое, яркое, одним словом, достойное. Такие дома есть, в основном, это центр города и чаще – административные строения. А обычные люди живут в деревянных двухэтажках. И это если повезет. Мы приехали в частный сектор и нашли людей, которые живут в бочках. Люди живут в XXI веке в самых благополучном регионе в бочках", - рассказывает Ронкаинен.



В разговоре с хозяевами такого жилья выясняется, что они живут в бочке больше 20 лет, а купить нормальную квартиру им не на что – "не успевают за ценами". Далее они встретили человека, который живет в доме, в котором ранее жили зэки. На окнах здания – целлофан, чтобы не продувало.

Затем блогеры прибыли в Лабытнанги и "полюбовались" фекальным озером. Ронкаинен уточнил, что "вода" в нем не замерзает даже при минус 60. После они отправились в гостиничный комплекс "Ямальский", куда их не пустили из-за того, что у них "нет договоренности" и "все места заняты".

Продолжилось их путешествие по Ямалу в Новом Уренгое, где блогеры поговорили с семьей, которую выселяют из законного, как они говорят, жилья. Новоуренгоец рассказал о том, что ему вместо квартиры в 48 "квадратов" в "деревяшке" дают жилище в 35 кв. м, хотя у него – трое детей.

В Ноябрьске же их поразили огромные свалки.