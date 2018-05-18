"Люди живут в XXI веке в бочках": столичные блогеры ужаснулись жизни ямальцев

в этот день
18.05.18
14:57
В Екб.16:57
Два губернатора "тюменской матрешки" получили назначения в Правительство РФ
Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
Общественники Екатеринбурга взволнованы из-за планов убрать памятник Ленину
Главное
Медведев представил Путину новый состав правительства

Тема дня
Рука рынка тянется к экспорту. Почему стремительно дорожает бензин Розничные цены на автомобильный бензин с мая 2017 г. повысились на 7-8%, дизель за тот же период подорожал на 10-12%. Скачок автомобилисты ощутили в конце марта - апреле 2018-го, когда резко поднялись оптовые цены производителей. Тенденция продолжается второй месяц, цифры на табло АЗС меняются каждую неделю, в некоторых регионах – еще чаще.
18.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Чтобы не зависеть от санкций, нужно найти новую модель экономического роста" Россия всегда была и остается объектом санкционного давления, и, прежде всего, антироссийские санкции направлены на технологическое сдерживание нашей страны. Некоторые экономисты считают, что "западным партнерам" удалось достичь своей цели, и отставание РФ от Китая идет на 5-7 лет, а от США – на 10.
17.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста
Россиянам предлагают подписать петицию против повышения пенсионного возраста
Минобороны РФ прокомментировало "перехват" Ту-95МС авиацией США
"Разнести к чертям этот отель": жительница Екатеринбурга рассказала, как российские туристы отметили 9 мая в Турции
В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Россияне высказались за снижение пенсионного возраста
Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 860

"Люди живут в XXI веке в бочках": столичные блогеры ужаснулись жизни ямальцев
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

карта Ямала (2016) | Фото: infokart.ru

Столичные блогеры-путешественники Михаил Ронкаинен и Анастасия Торшина побывали на Ямале и ужаснулись образу жизни жителей Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска. Вместо процветающего региона и счастливых людей они встретили ютящихся в бочках ямальцев и реки из фекалий, передает корреспондент Накануне.RU.

Начался их рассказ с Салехарда: город встретил их морозной погодой и снегом. Удивило гостей Ямала то, что жители получают разные надбавки к окладу: город делит на две неравных половины Полярный круг, и большая часть жителей имеет полуторный оклад, а меньшая – увеличенный в 1,8 раза. Блогеры изучили дома, в которых живут ямальцы. Приехав в частный сектор, они ужаснулись тому, что люди десятилетиями живут в бочках.

"В каких домах живут люди в самом благополучном регионе России? По логике, дома должны быть что-то красивое, светлое, яркое, одним словом, достойное. Такие дома есть, в основном, это центр города и чаще – административные строения. А обычные люди живут в деревянных двухэтажках. И это если повезет. Мы приехали в частный сектор и нашли людей, которые живут в бочках. Люди живут в XXI веке в самых благополучном регионе в бочках", - рассказывает Ронкаинен.


В разговоре с хозяевами такого жилья выясняется, что они живут в бочке больше 20 лет, а купить нормальную квартиру им не на что – "не успевают за ценами". Далее они встретили человека, который живет в доме, в котором ранее жили зэки. На окнах здания – целлофан, чтобы не продувало.

Затем блогеры прибыли в Лабытнанги и "полюбовались" фекальным озером. Ронкаинен уточнил, что "вода" в нем не замерзает даже при минус 60. После они отправились в гостиничный комплекс "Ямальский", куда их не пустили из-за того, что у них "нет договоренности" и "все места заняты".

Продолжилось их путешествие по Ямалу в Новом Уренгое, где блогеры поговорили с семьей, которую выселяют из законного, как они говорят, жилья. Новоуренгоец рассказал о том, что ему вместо квартиры в 48 "квадратов" в "деревяшке" дают жилище в 35 кв. м, хотя у него – трое детей.

В Ноябрьске же их поразили огромные свалки.

Другие новости по темам: Ямал, Салехард, Лабытнанги, Новый Уренгой, Тарко-Сале, Ноябрьск, свалка
18.05.2018 14:05 Мск | Салехард | Михаил Лукашкин
16:05 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

"Люди живут в XXI веке в бочках": столичные блогеры ужаснулись жизни ямальцев
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+