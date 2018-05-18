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Медведев представил Путину новый состав правительства

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Рука рынка тянется к экспорту. Почему стремительно дорожает бензин Розничные цены на автомобильный бензин с мая 2017 г. повысились на 7-8%, дизель за тот же период подорожал на 10-12%. Скачок автомобилисты ощутили в конце марта - апреле 2018-го, когда резко поднялись оптовые цены производителей. Тенденция продолжается второй месяц, цифры на табло АЗС меняются каждую неделю, в некоторых регионах – еще чаще.
18.05.2018
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"Чтобы не зависеть от санкций, нужно найти новую модель экономического роста" Россия всегда была и остается объектом санкционного давления, и, прежде всего, антироссийские санкции направлены на технологическое сдерживание нашей страны. Некоторые экономисты считают, что "западным партнерам" удалось достичь своей цели, и отставание РФ от Китая идет на 5-7 лет, а от США – на 10.
17.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
экономика ;
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Новости
18.05.2018 14:04 Мск (16:04 Екб)
политика | В России
Медведев представил Путину новый состав правительства
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Путин, Медведев, утверждение кабмина (2018) | Фото: vesti.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину новый состав правительства. Прямой эфир вел телеканал "Россия-24".
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В правительстве будет 22 министра. Их них девять - новички. Добавился один вице-премьер - теперь их будет десять.

Главное изменение - министром сельского хозяйства станет Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совбеза Николая Патрушева. Ранее Дмитрий Патрушев возглавлял государственный Россельхозбанк.

На пост министра науки и высшего образования предложен Михаил Котюков, экс-руководитель Федерального агентства по делам научных организаций.

Медведев предложил заменить министра транспорта – вместо Максима Соколова им станет его бывший первый заместитель Евгений Дитрих. Министерство цифрового развития возглавит Константин Носков, ранее он возглавлял аналитический центр при правительстве.

Путин, Медведев, утверждение кабмина(2018)|Фото: youtube.com

На пост главы МЧС предложен замдиректора ФСБ Евгений Зеничев.

Министром по развитию Дальнего Востока предложен губернатор Амурской области Александр Козлов, по делам Северного Кавказа - Сергей Чеботарёв, работавший замначальника одного из управлений Кремля.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин предложен на должность главы Минприроды РФ, тюменский губернатор Владимир Якушев, как и прогнозировалось ранее - на должность министра строительства РФ.

Свои посты сохранили министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр культуры Владимир Мединский, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин, министр труда и соцзащиты Максим Топилин, министр обороны Сергей Шойгу, министр юстиции Александр Коновалов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр спорта Павел Колобков.

Ольга Васильева в новом правительстве займет пост министра просвещения после разделения Минобрнауки.

Первым вице-премьером Медведев предложил назначить Антона Силуанова, который, по его мнению, также должен быть министром финансов.

Пост-вице премьера по здравоохранению, образованию и социальной политике займет Татьяна Голикова, ранее возглавлявшая Счетную палату. Зампредседателем правительства по вопросам промышленности и энергетики будет Дмитрий Козак. Добавленным вице-премьером - по вопросам транспорта и связи - станет бывший первый замглавы аппарата правительства Максим Акимов, а заместителем Медведева по вопросам сельского хозяйства - Алексей Гордеев, бывший глава Минсельхоза и полпред президента в Центральном федеральном округе.

Ольга Голодец перейдет на работу вице-премьером правительства по вопросам культуры и спорта, ранее она отвечала за социальных блок правительства. Виталий Мутко, ранее курировавший спорт, будет отвечать за строительство.

Юрий Трутнев сохранил за собой пост вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе. ​

На пост вице-премьера по вопросам ОПК предложен Юрий Борисов, ранее занимавший пост заместителя министра обороны, а на пост вице-премьера - главы аппарата правительства Медведев выдвинул Константина Чуйченко, который ранее занимал должность помощника президента и главы Контрольного управления Кремля.

Путин сообщил, что сегодня подпишет указ о назначении кандидатур, представленных Медведевым.

Напомним,15 мая Путин подписал указ о структуре нового правительства. Как сообщало Накануне.RU, проект документа главе государства до этого передал Дмитрий Медведев. Премьер-министр отметил, что принципиальных изменений не предлагается.

Другие новости по темам: дмитрий медведев, владимир путин, состав правительства
18.05.2018 14:04 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:04 Екб


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Медведев представил Путину новый состав правительства
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