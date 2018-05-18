Медведев представил Путину новый состав правительства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину новый состав правительства. Прямой эфир вел телеканал "Россия-24".

В правительстве будет 22 министра. Их них девять - новички. Добавился один вице-премьер - теперь их будет десять.

Главное изменение - министром сельского хозяйства станет Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совбеза Николая Патрушева. Ранее Дмитрий Патрушев возглавлял государственный Россельхозбанк.

На пост министра науки и высшего образования предложен Михаил Котюков, экс-руководитель Федерального агентства по делам научных организаций.

Медведев предложил заменить министра транспорта – вместо Максима Соколова им станет его бывший первый заместитель Евгений Дитрих. Министерство цифрового развития возглавит Константин Носков, ранее он возглавлял аналитический центр при правительстве.

На пост главы МЧС предложен замдиректора ФСБ Евгений Зеничев.

Министром по развитию Дальнего Востока предложен губернатор Амурской области Александр Козлов, по делам Северного Кавказа - Сергей Чеботарёв, работавший замначальника одного из управлений Кремля.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин предложен на должность главы Минприроды РФ, тюменский губернатор Владимир Якушев, как и прогнозировалось ранее - на должность министра строительства РФ.

Свои посты сохранили министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр культуры Владимир Мединский, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин, министр труда и соцзащиты Максим Топилин, министр обороны Сергей Шойгу, министр юстиции Александр Коновалов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр спорта Павел Колобков.

Ольга Васильева в новом правительстве займет пост министра просвещения после разделения Минобрнауки.

Первым вице-премьером Медведев предложил назначить Антона Силуанова, который, по его мнению, также должен быть министром финансов.

Пост-вице премьера по здравоохранению, образованию и социальной политике займет Татьяна Голикова, ранее возглавлявшая Счетную палату. Зампредседателем правительства по вопросам промышленности и энергетики будет Дмитрий Козак. Добавленным вице-премьером - по вопросам транспорта и связи - станет бывший первый замглавы аппарата правительства Максим Акимов, а заместителем Медведева по вопросам сельского хозяйства - Алексей Гордеев, бывший глава Минсельхоза и полпред президента в Центральном федеральном округе.



Ольга Голодец перейдет на работу вице-премьером правительства по вопросам культуры и спорта, ранее она отвечала за социальных блок правительства. Виталий Мутко, ранее курировавший спорт, будет отвечать за строительство.

Юрий Трутнев сохранил за собой пост вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе. ​

На пост вице-премьера по вопросам ОПК предложен Юрий Борисов, ранее занимавший пост заместителя министра обороны, а на пост вице-премьера - главы аппарата правительства Медведев выдвинул Константина Чуйченко, который ранее занимал должность помощника президента и главы Контрольного управления Кремля.

Путин сообщил, что сегодня подпишет указ о назначении кандидатур, представленных Медведевым.

Напомним,15 мая Путин подписал указ о структуре нового правительства. Как сообщало Накануне.RU, проект документа главе государства до этого передал Дмитрий Медведев. Премьер-министр отметил, что принципиальных изменений не предлагается.