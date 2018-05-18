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Законопроект о "президенте-Зевсе" внесён в Госдуму
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(2018) | Фото:

Парламент Чеченской республики четвёртого созыва внёс в Государственную думу РФ проект закона о поправке к Конституции РФ "О сроках замещения должности президента РФ".
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Предлагается изменить часть 3 статьи 81 Конституции в следующей редакции: "Одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более трёх сроков подряд". В пояснительной записке отмечается, что увеличение количества сроков, которые дозволяется занимать одному и тому же человеку, обусловлено необходимостью сохранения социально-политической стабильности. Кроме того, важно сохранить преемственность власти на фоне сложной внешнеполитической обстановки.

Принятие соответствующего закона также потребует внесения поправок в ФЗ "О выборах президента" от 10 января 2003 г.

Отметим, что не все эксперты согласны с тем, что закон о третьем сроке будет принят именно сейчас. Но бывший член СПЧ при президенте РФ Максим Шевченко в разговоре с Накануне.RU отметил, что принятие закона - дело практически решённое.

"Будем смотреть, как будут голосовать фракции, "Единая Россия" понятно как проголосует, меня интересует, как КПРФ проголосует. Сегодня через парламент могут провести любое решение. Для нас политика становится индивидуальным, личностным выбором. Нет никакой политики коллективной, мы не можем влиять никак на принятие решений. Кроме личной позиции. Они сами, убрав у людей доступ к большой политике, вернули в политику этический выбор каждого человека. Мы с вами никак не можем повлиять на то, что Путина объявят Зевсом или кем угодно в больших масштабах. Но личностный выбор каждого человека - принимать это или нет. Вот и всё", - рассказал он.

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18.05.2018 13:56 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:56 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.05.2018 09:31 Мск
Чечня внесет в Госдуму законопроект о "трех президентских сроках"








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Законопроект о "президенте-Зевсе" внесён в Госдуму
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