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от издателя  |  комментариев: 3


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18.05.2018
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Новости
18.05.2018 13:32 Мск (15:32 Екб)
общество | Курганская область
Шадринская прокуратура добивается устранения недочетов при проведении капремонта домов
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капитальный ремонт (2016) | Фото:Накануне.RU

В Шадринске прокуратура выявила недочеты после капитального ремонта домов.
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В подъезде №2 на 3 этаже дома №22 на улице Гагарина имеются следы протечки, в ходе ремонта часть штукатурки обвалилась, дефекты до сих пор не устранены, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В 2017 году на поднадзорной территории указанные работы проведены в 80 жилых домах. При этом качество ремонта в ряде случаев не соответствует требованиям строительных норм и действующего законодательства.

"В связи с выявленными нарушениями директору ООО "Кроф" внесено представление, в котором потребовано принять меры к устранению выявленных дефектов", - добавили в надзорном ведомстве.

Другие новости по темам: Шадринск, Гагарина, дом, протечка, капремонт, недочеты, строители, работа, ООО Кроф
18.05.2018 13:32 Мск | Шадринск | Михаил Белокрылов
15:32 Екб


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Шадринская прокуратура добивается устранения недочетов при проведении капремонта домов
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