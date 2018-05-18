Шадринская прокуратура добивается устранения недочетов при проведении капремонта домов

В Шадринске прокуратура выявила недочеты после капитального ремонта домов.

В подъезде №2 на 3 этаже дома №22 на улице Гагарина имеются следы протечки, в ходе ремонта часть штукатурки обвалилась, дефекты до сих пор не устранены, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В 2017 году на поднадзорной территории указанные работы проведены в 80 жилых домах. При этом качество ремонта в ряде случаев не соответствует требованиям строительных норм и действующего законодательства.

"В связи с выявленными нарушениями директору ООО "Кроф" внесено представление, в котором потребовано принять меры к устранению выявленных дефектов", - добавили в надзорном ведомстве.