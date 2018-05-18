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Екатеринбуржцы пытаются спасти от сноса старые бараки в центре города
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барак на Декабристов, 69 (2018) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржцы не оставляют надежды спасти от сноса старинные здания в центре города, где в 20-х годах прошлого века размещался кооператив "Опытстрой". Активисты просят включить строения, расположенные на углу улиц Декабристов и Чапаева, в единый реестр объектов культурного наследия. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщила на своей странице в Facebook местная общественница Марина Сахарова.
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"Немало профессионалов считает усадьбу кооператива "Опытстрой" значимой для Екатеринбурга с архитектурной и исторической точки зрения. Усадьба является единственным из сохранившихся в Екатеринбурге комплексов нетипового комфортного жилья середины 1920-х годов для размещения научно-технической интеллигенции города, имеет мемориальную и историческую ценность. Поэтому решили, что нужно еще раз подать заявление о ценности этого места", - пишет Сахарова.

Как следует из официального письма, направленного руководству областного департамента охраны объектов культурного наследия, усадьба является достопримечательным местом в Екатеринбурге.

Градозащитники отмечают, что в этих домах раньше жили известные на Урале люди. Среди них - основатель электротехнического факультета УПИ Иван Стецула, профессор Уральского горного института Александр Смирнов, разработчик первых трамвайных линий Свердловска Александр Перевалов, архитектор Александр Горшков.

Отметим, что в мае 2017 года эти здания были приговорены к сносу, а квартал власти планируют застроить жилым комплексом, торговыми точками и паркингом. Данный проект был одобрен на заседании градсовета при губернаторе Свердловской области.

Городской общественник Олег Букин неоднократно высказывался против застройки квартала, он раскритиковал проект, заявив, что это нарушает исторический облик города.

Добавим, что недавно в одном из старых бараков молодые художники организовали выставку, превратив здание на улице Декабристов, 69 в целый арт-объект. За последние две недели это место стало популярным среди молодежи: по выходным там играют начинающие музыкальные исполнители, ребята гуляют по кварталу и рассматривают необычные объекты искусства, которые скоро будут уничтожены.

Другие новости по темам: Марина Сахарова, застройка квартала, объект культурного наследия, бараки
18.05.2018 14:45 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:45 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.05.2018 08:30 Мск
"Это хорошее место для творчества". Молодежь Екатеринбурга устроила концерт в бараке, который скоро снесут

Ранее 07.05.2018 08:45 Мск
Художники Екатеринбурга устроили выставку в старом бараке, который скоро снесут








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Екатеринбуржцы пытаются спасти от сноса старые бараки в центре города
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