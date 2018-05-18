Два губернатора "тюменской матрешки" получили назначения в Правительство РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев зачитал Владимиру Путину список министров нового состава кабмина.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин предложен на должность главы Минприроды РФ, тюменский губернатор Владимир Якушев, как и прогнозировалось ранее - на должность министра строительства РФ.

Путин согласился с этими предложениями.

Напомним, Правительство было отправлено в отставку 7 мая после инаугурации Владимира Путина. Избранный президент предложил кандидатуру Медведева на новый срок.