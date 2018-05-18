В Нижнем Тагиле на муниципальный "АРИС" нагрянули сотрудники ФСБ

В Нижнем Тагиле на муниципальное "Агентство рекламно-информационного содействия" ("АРИС"), которое курирует руководитель аппарата администрации города Андрей Ленда, пришли силовики. Об этом Накануне.RU сообщил источник в УФСБ России по Свердловской области.

По его данным, проводятся некие "оперативно-розыскные мероприятия", при этом речи об обысках не идет. Что заинтересовало правоохранителей, доподлинно неизвестно. Комментарии в пресс-службе администрации Нижнего Тагила и регионального УФСБ получить не удалось.

Как сообщало Накануне.RU, ранее журналисты старейшей городской газеты "Тагильский рабочий" пожаловались местным депутатам на муниципальное "Агентство рекламно-информационного содействия". По словам сотрудников "Тагильского рабочего", в редакции газеты по адресу Ленина, 11 два кабинета стал занимать "АРИС". Более того, сама компания якобы переписала свой устав так, что цели и задачи "АРИСа" полностью дублируют таковые у МАУ "Тагил-пресс" (учредитель "Тагильского рабочего", прим.).

Последней каплей стали постоянные запросы за подписью Андрея Ленды о штатном расписании "Тагил-пресса", оплате труда и премировании работников. По мнению авторов обращения, в итоге МАУ "Тагил-пресс" могли реорганизовать или ликвидировать, а "Тагильский рабочий" - закрыть. В итоге депутаты встали на сторону журналистов.