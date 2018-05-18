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18.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Чтобы не зависеть от санкций, нужно найти новую модель экономического роста" Россия всегда была и остается объектом санкционного давления, и, прежде всего, антироссийские санкции направлены на технологическое сдерживание нашей страны. Некоторые экономисты считают, что "западным партнерам" удалось достичь своей цели, и отставание РФ от Китая идет на 5-7 лет, а от США – на 10.
17.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
экономика ;
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Новости
18.05.2018 13:24 Мск (15:24 Екб)
происшествия | За рубежом
Скрипаля выписали из больницы. Где он находится сейчас – неизвестно
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коллаж, Великобритания, Сергей Скрипаль, смерть, спецсредство Новичок, давление (2018) | Фото: Накануне.RU

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля выписали из больницы, сообщила Национальная служба здравоохранения Великобритании.
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"Фантастическая новость: Сергей Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо для того, чтобы покинуть Окружную больницу в Солсбери", - заявила глава больницы в Солсбери Кара Чарльз-Баркс.

При этом не уточняется, где находится Скрипаль и будет ли он в дальнейшем проходить лечение, передает РИА Новости.

Его дочь Юлия покинула больницу в апреле. При этом британские власти не разрешают российским дипломатам увидеться с ними.

(2018)|Фото: AP

Ранее в посольстве РФ не исключили, что Юлию Скрипаль могли "насильно изолировать".

Газета Sun со ссылкой на источник сообщало, что после выпискиее доставили в госпиталь на военной базе. Юлия находится там "из соображений безопасности", а также для наблюдения за ее здоровьем.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале мая заявлял, что отказ Лондона в консульском доступе к Скрипалям можно рассматривать как похищение или преднамеренную изоляцию.

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18.05.2018 13:24 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:24 Екб


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Скрипаля выписали из больницы. Где он находится сейчас – неизвестно
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