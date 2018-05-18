Скрипаля выписали из больницы. Где он находится сейчас – неизвестно

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля выписали из больницы, сообщила Национальная служба здравоохранения Великобритании.

"Фантастическая новость: Сергей Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо для того, чтобы покинуть Окружную больницу в Солсбери", - заявила глава больницы в Солсбери Кара Чарльз-Баркс.

При этом не уточняется, где находится Скрипаль и будет ли он в дальнейшем проходить лечение, передает РИА Новости.

Его дочь Юлия покинула больницу в апреле. При этом британские власти не разрешают российским дипломатам увидеться с ними.

Ранее в посольстве РФ не исключили, что Юлию Скрипаль могли "насильно изолировать".

Газета Sun со ссылкой на источник сообщало, что после выпискиее доставили в госпиталь на военной базе. Юлия находится там "из соображений безопасности", а также для наблюдения за ее здоровьем.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале мая заявлял, что отказ Лондона в консульском доступе к Скрипалям можно рассматривать как похищение или преднамеренную изоляцию.