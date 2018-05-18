Екатеринбургский "Машиностроительный холдинг" оштрафован за нарушения условий труда работников

Екатеринбургское предприятие "Машиностроительный холдинг" оштрафовано за несоблюдение требований к условиям труда работников. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Как пояснили в ведомстве, в ходе проверки предприятия, основным видом деятельности которого является производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства, были выявлены нарушения санитарного законодательства.

"Проведение производственного лабораторного контроля по обеспечению безопасности или безвредности для человека факторов производственной среды в 2016-2017 годах организовано юридическим лицом не в полном объеме. На ряде рабочих мест уровни производственных факторов не соответствуют гигиеническим нормативам (повышенный уровень шума и пониженный уровень освещенности ряда рабочих мест)", - уточнили в Роспотребнадзоре.

Предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, ему вынесено предупреждение. А директору холдинга выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а также их причин и условий.