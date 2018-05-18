"Подземное - дорогое". В Екатеринбурге появилась идея строительства надземного метро

В Екатеринбурге предлагают реализовать проект "Новое метро", цель которого - построить надземное метро в столице Урала. Как рассказал Накануне.RU частный инвестор Ринат Бичурин, строить подземное метро - дорого, и вряд ли российское правительство выделит на это деньги.

"В большом городе, особенно в городе-миллионнике, нужен скоростной общественный транспорт и при этом комфортный. У вас есть подземное метро, но оно слишком дорогостоящее, а надземное - гораздо дешевле и быстрее построить. Надо собрать подписи, а после - провести референдум. Тогда у местных властей не будет выбора", - пояснил Бичурин.

По словам организатора проекта, деньги на реализацию - не проблема, важнее получить разрешение властей. Подписи в Екатеринбурге начали собирать еще прошлым летом. На данный момент за строительство надземного метро высказались 200 человек из 10 тыс. необходимых. Частный инвестор заверил, что можно и обойтись без такого количества подписей, просто нужно собрать инициативную группу в 10 человек. После согласования можно готовить проект и получать разрешения на строительство.

Бесплатный проезд планируется обеспечить за счет доходов от аренды коммерческих помещений на станциях.

"В федеральном и местном бюджетах нет денег для строительства метрополитена. Надземное метро строится дешевле и быстрее подземного метрополитена. Управление частной компанией позволит снизить затраты на перевозку без ущерба для комфорта и безопасности пассажиров", - сообщается на сайте "Новое метро"

Отметим, что в 2017 пермякам предлагали "скинуться" на строительство надземного метро. Тот же автор идеи запускал сбор пожертвований. Тюменцы тоже собирают подписи за строительство надземного метро.