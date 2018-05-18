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Новости
18.05.2018 13:16 Мск (15:16 Екб)
общество | Центральный ФО
СК не нашел связи между выбросом и госпитализацией детей в Волоколамске
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Ядрово, Волоколамск, полигон ТБО, свалка, мусор (2018) | Фото: www.change.org

Следственные органы проверили распространенную в СМИ информацию о госпитализации несовершеннолетних в Волоколамске с диагнозом "отравление".
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Как сообщили Накануне.RU в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области, в ходе проверки обратившимся за медицинской помощью были проведены соответствующие экспертизы, призванные выяснить, был ли причинен вред здоровью несовершеннолетних и имело ли место отравление токсичным или иным веществом.

"В результате из выводов всех заключений экспертов следует, что в крови и моче освидетельствуемых следов сероводорода, метана, пропана и других газовых веществ, имеющих токсичное значение, не обнаружено. Таким образом, из заключения химических судебных экспертиз и заключения судебно-медицинских экспертов следует, что вред здоровью обратившихся за медицинской помощью несовершеннолетним не причинен", - отмечается в сообщении пресс-службы СК.

Также следователям удалось выяснить, что с полигона действительно произошел выброс свалочного газа, и в этой связи материалы проверки по данным основаниям были переданы в органы полиции для дачи правовой оценки по ч.1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы).

"Ну, другой реакции мы и не ждали. Детей в больницу, видимо, ветром надуло", - комментирует выводы следствия телеграм-канал "ЯДРОвонь".

Напомним, в конце марта 2018г. после выброса свалочного газа с полигона "Ядрово" были госпитализированы полсотни детей. Прибывшего в больницу к пострадавшим губернатора Андрея Воробьёва забросали снежками, а с главы Волоколамского района Евгения Гаврилова сбили очки.

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18.05.2018 13:16 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:16 Екб


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СК не нашел связи между выбросом и госпитализацией детей в Волоколамске
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