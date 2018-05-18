Французских гостей на Южном Урале избили в "другой" Александровке

Инцидент с французской писательницей Астрид Вендландт и ее другом Жаном, которые подверглись нападению местных жителей одного из поселков на Южном Урале, как выяснилось, произошел еще в 2017 году. По уточненным данным, это было не Александровке Кизильского района, а в Александровке Катав-Ивановского района Челябинской области с числом зарегистрированных жителей 22 человека.

Связавшись с отделом МВД по Катав-Ивановскому району Челябинской области, мы получили от дежурного скупую информацию. По его словам, происшествие с избиением француза местными жителями действительно было зарегистрировано еще в 2017 году, в настоящее время продолжается работа по заявлению. Большего сказать дежурный в силу служебных инструкций не смог, до его начальника Ивана Скоробогатова дозвониться не получилось.

О якобы имевшем место избиении француза жителями южноуральского поселка Накануне.RU рассказывало 17 мая.