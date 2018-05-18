Названа причина воронежского "комариного апокалипсиса". Жители винят власти в бездействии

Население Воронежской области в массовом порядке подверглось нападению кровососущих насекомых из-за весеннего паводка. В результате разлива рек весной образовались значительные площади, залитые водой, что способствовало массовому выплоду комаров, сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора Воронежской области.

При этом на сегодня специалистами в мошках, комарах и слепнях не выявлены антигены опасных инфекций. В зонах отдыха специалисты по-прежнему проводят дезинсекционные обработки, гражданам предлагается не забывать об индивидуальной профилактике. Эксперты рекомендуют устанавливать на окна москитные сетки, использовать фумигаторы, аэрозоли, спреи и кремы от комаров.

Ранее сообщалось о невиданном нашествии комаров в Павловске Воронежской области, сообщения об атаках кровососущих приходили и из других мест региона.

Жители негодуют, что ответственные органы не смогли предотвратить "комариный апокалипсис".

"Полчища комаров атаковали Воронежскую область. Даже десять казней египетских почему-то начинаются с Воронежа... ну почему, почему всегда Воронеж..." - пишет "В контакте" пользователь под ником "Браун".

Жительница Павловска Ольга Сердюкова рассказала РИА "Новости" про "особый ритуал": каждый раз перед выходом на улицу ей приходится надевать наиболее плотные вещи и обрабатывать открытые части тела специальными аэрозолями, иначе комары "съедят заживо".

Ежегодно власти города проводят торги, выбирая компанию для обработки территорий от личинок. Однако некоторые пользователи соцсетей уличили мэрию в бездействии. Анна Добрословова из Павловска заявила РИА "Новости", что в 2013 г. вместе с инициативной группой активистов обошла все инстанции и правоохранительные органы с просьбой дать оценку работе властей. По мнению жителей, организации не занимались обработкой на воде, а опрыскивали химикатами только локальные участки в лесу и на берегах, где были кусты.