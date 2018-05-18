В Донбассе подорвались на мине военные НАТО

Автомобиль с военнослужащими НАТО подорвался на украинском минном поле под Авдеевкой, сообщает оперативное командование ДНР.

Отмечается, что в ходе посещения военными НАТО линии боевого соприкосновения в сопровождении украинских боевиков в районе Авдеевки командование ВСУ завело гостей на минное поле, где их автомоби подорвался на мине. В результате трое военнослужащих НАТО из Канады погибли, а двое из США получили ранения.

По данным разведки, пострадали также трое украинских солдат.

Об участии военных НАТО на стороне Украины ДНР заявляет с 2014 года.