Госдума направит президенту 4 кандидатуры на пост главы Счетной палаты

Парламентские фракции выдвинули четыре кандидатуры на пост председателя Счетной палаты, среди которых два действующих депутата Госдумы, бывший министр финансов и сотрудник СП. Госдума направит предложения президенту, сообщили Накануне.RU в пресс-службе нижней палаты парламента.

Фракция КПРФ предложила на пост председателя Счетной палаты РФ кандидатуру первого заместителя председателя комитета по государственному строительству и законодательству Юрия Синельщикова.

"У Юрия Петровича есть необходимый опыт работы в сфере контроля – он до избрания в Государственную думу занимал должность первого заместителя прокурора города Москвы", — сообщил Вячеслав Володин.

ЛДПР выдвинули Максима Рохмистрова – действующего работника Счетной палаты, а "Единая Россия" - кандидатуру бывшего министра финансов Алексея Кудрина.

"Алексей Леонидович имеет опыт работы в Правительстве РФ, в Администрации президента, он начинал работу в должности начальника контрольного управления президента, у него есть и опыт работы, и все квалификационные требования", — отметил Вячеслав Володин.

"Справедливая Россия" назначить главой СП председателя комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, который до избрания в Госдуму работал заместителем председателя правительства Чувашской Республики.

Вячеслав Володин отметил, что все кандидатуры соответствуют требованиям закона о Счетном палате: у них есть необходимый опыт работы в госуправлении и поддержка фракций.

Напомним, вчера депутаты Госдумы освободили от должности председателя СП Татьяну Голикову, которую председатель Правительства Дмитрий Медведев выдвинул на пост вице-премьера, ответственного за реализацию социальной политики, политики в сфере труда, пенсионного обеспечения и здравоохранения.

Сегодня Дмитрий Медведев должен представить президенту предложения по кадровому составу Правительства.