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Новости
18.05.2018 12:42 Мск (14:42 Екб)
политика | В России
В Госдуме поддержали предложение закрепить 22-ю кнопку за местными телеканалами
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телевизор, пульт, телевидение (2014) | Фото:

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) разработали и представили на площадке Госдумы законопроект, который закрепляет 22-ю кнопку на телевизионном пульте за муниципальными каналами.
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С просьбой провести широкое обсуждение этого вопроса в Народный фронт обратилась Ассоциация городских телерадиовещателей. Кроме того, обсудить судьбу 22-й кнопки поручил президент РФ Владимир Путин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОНФ.

Законопроект предлагает ввести понятие "обязательный общедоступный телеканал муниципального образования" и предоставить таким каналам 22-ю позицию в сетке вещания на территории муниципального образования. В 2016 году аналогичный законопроект предоставил 21-ю позицию в сетке вещания для общедоступных региональных телеканалов.

"Основной критерий, по которому муниципальные каналы смогут претендовать на кнопку, останется таким же, как и для их "старших братьев" - телеканалов субъектов РФ: эфир должен на 75% состоять из национальной продукции – программ на языках народов России, которые созданы гражданами РФ. Муниципальные телеканалы должны будут выделить не менее 50% эфирного времени в своих информационных программах на освещение местных тем. При этом доля информационных, информационно-просветительских и информационно-аналитических программ должна будет занимать не менее 15% вещания", - пояснили в ОНФ.

Отмечается, что эти критерии позволят отсечь от участия в конкурсе развлекательные телеканалы и сделать акцент на освещении общественно-политической жизни и социальной сферы конкретного муниципалитета.

Эти предложения обсудили депутаты Госдумы, представителей Ассоциации городских телерадиовещателей, руководители крупных муниципальных каналов из городов Казань, Екатеринбург, из Республики Башкортостан и Краснодарского края.

"По итогам обсуждения члены экспертного совета и представители муниципальных телеканалов решили поддержать законопроект и следующим этапом провести консультации с Минкомсвязью России. Поэтому в течение недели мы направим законопроект в министерство. Аналогичный закон о закреплении 21-й кнопки за региональными телеканалами показал свою эффективность. Поэтому мы рассчитываем, что консультации с заинтересованными сторонами по нашим поправкам в закон о СМИ удастся завершить в самой ближайшей перспективе. После чего мы планируем внести законопроект на рассмотрение парламента", - прокомментировала координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме, руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ Наталья Костенко.

Напомним, Ассоциация городских телерадиовещателей от имени 40 региональных телекомпаний обратилась к сопредседателю Центрального штаба ОНФ Ольге Тимофеевой с просьбой организовать широкое обсуждение исполнения поручения президента РФ о закреплении 22-й кнопки на телевизионном пульте за местными каналами. Участники ассоциации убеждены, что проработка идеи должна проходить с участием профессионального сообщества и представителей муниципалитетов. Аналогичное обращение было направлено председателю правительства РФ и руководителю Контрольного управления президента РФ.

По итогам медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", который провел Народный фронт в марте 2018 года, президент РФ поручил правительству до 1 июля решить вопрос целесообразности закрепления 22-й кнопки на телевизионном пульте за муниципальными телеканалами. Муниципальные тележурналисты на встрече с главой государства отметили, что пока есть аналоговое вещание, у телезрителей остается возможность видеть местные каналы. Но когда телевещание полностью перейдет на цифровой формат, жители муниципальных образований могут остаться без местных новостей.

Другие новости по темам: муниципальные телеканалы, онф, госдума, 22-я кнопка
18.05.2018 12:42 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:42 Екб


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В Госдуме поддержали предложение закрепить 22-ю кнопку за местными телеканалами
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