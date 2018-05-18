Глава уральского города оштрафован - затянул с ответом фермеру

Глава уральского города Полевской Константин Поспелов оштрафован за ненадлежащее рассмотрение обращения заявителя. Таковы итоги прокурорской проверки.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, еще 25 января этого года глава крестьянского хозяйства обратился к мэру с письменным обращением по вопросу проведения градостроительного зонирования территории в отношении принадлежащих ему на праве собственности земельных участков. Обращение заявителя было зарегистрировано в установленном порядке в тот же день.

По закону, чиновник был обязан ответить в течение 30 дней. Однако, как выяснили в надзорном ведомстве, ответ на заявление был подготовлен и направлен главой округа лишь 9 апреля 2018 года, то есть спустя 42 дня.

Против Константина Поспелова прокуратура возбудила административное дело по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений). Суд оштрафовал главу Полевского на 5 тыс. руб.