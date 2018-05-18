В Чите директор центра помощи детям обвиняется в халатности из-за гибели подростка

Директору Черновского центра помощи детям в Чите предъявлено обвинение в халатности, повлекшей гибель воспитанника, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Забайкальскому краю.

В частности, отмечается, что в здании центра не были перекрыты входы в аварийное здание, расположенное на территории детского учреждения, не предпринималось других мер для предотвращения доступа в здание посторонних лиц. "В результате халатности директора 16 мая 2018 года воспитанник центра, находясь в заброшенном здании, получил смертельные травмы обвалившейся кирпичной стеной", - говорится в сообщении.

Вчера следователи внесли в региональное правительство требование немедленно огородить опасное здание, либо снести его. Так, власти приняли решение о сносе здания.

"Обвиняемый допрошен, сегодня следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.