На Южном Урале пьяный водитель сбил ребенка

В Аргаяшском районе пьяный водитель сбил 8-летнюю девочку на обочине. Ребенка госпитализировали в больницу с переломом основания черепа, сообщили Накануне.RU в региональном управлении ГИБДД.

ДТП произошло вчера днем в деревне Мавлютова. Водитель ВАЗ 2104, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на правую обочину, где сбил девочку, которая без сопровождения взрослых катила велосипед по правой обочине в попутном направлении.

Девочку госпитализировали. У нее ушиб головного мозга, закрытый перелом височной кости и перелом основания черепа.

Установлено, что водитель в 2016 году уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.