Главреда РИА "Новости Украина" Вышинского готов взять на поруки "Оппозиционный блок"

Украинская партия "Оппозиционный блок" заявила о своей готовности взять на поруки арестованного руководителя РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского, сообщается на сайте партии.

В партии назвали действия властей в отношении Вышинского "расправой над свободой слова" и отметили, что обеспокоенность арестом Вышинского выразил в том числе генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

"Все, кто пытались говорить правду о войне и нынешней власти, подвергались угрозам, преследованиям или оказывались за решеткой", - говорится в заявлении.

Управление ООН по правам человека также обеспокоено атаками на журналистов на Украине, в том числе арестом Вышинского, заявила официальный представитель ведомства Равина Шамдасани. Она указала и на преследование канала "Интер" в связи с концертом ко Дню Победы, который будет проверять нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

Сам Вышинский на суде заявил о беззаконии карательных органов. По его словам, сотрудники СБУ снимали обыск в его квартире и сразу отсылали фотографии в СМИ. Одновременно с этим уже проходила пресс-конференция, на которой были озвучены все обвинения против него.

Он подчеркнул, что подписался под пунктом о неразглашении данных следствия, как и работники СБУ, но те растиражировали в интернете фото с места обысков. Об этом произволе заявлял еще до суда адвокат Вышинского Андрей Доманский.

Госдума осудила преследование Вышинского и требует его освободить. Следком России возбудил уголовное дело по факту его задержания.