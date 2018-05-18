Эрмитаж оценил ущерб по новому делу бывшего зама Мединского в 860 млн рублей

Руководство Государственного Эрмитажа оценило ущерб от мошенничества при строительстве здания публичной библиотеки музея в 860 млн рублей, сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, соответствующее заявление в Следственный комитет России (СКР) с такой суммой ущерба музей направил в середине мая.

Накануне СКР сообщил, что расследует дело о хищении не менее 450 млн рублей при строительство объектов Эрмитажа.

В рамках расследования этого дела задержаны бывший замминистра культуры Григорий Пирумов и глава группы компаний "Роспан" Никита Колесников. Фигурантам дела предъявлены обвинения, у них прошли обыски. В сообщении ведомства уточнялось, что еще одним фигурантом стал бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо.

Григорий Пирумов

Эрмитаж утверждает, что компания "Мехстройтранс", находящаяся под контролем Никиты Колесникова, не вернула 860 миллионов рублей неосвоенного аванса. Часть этих средств были выведены через другие компании группы "Роспан" и обналичены.

Напомним, ранее в рамках "дела реставраторов" подследственные Пирумов, Мазо и Колесников избежали реальных сроков. Они полностью признали свою вину, погасили ущерб в 100 млн рублей, а представ перед судом в особом порядке, получили условные сроки или, как Пирумов, отбытый в СИЗО.

Пирумов занял пост заместителя министра культуры Владимира Мединского в 2013 году. Спустя два года он стал статс-секретарем - заместителем министра культуры. Весной 2016 года Пирумов был задержан по так называемому делу реставраторов. Позже он признал вину, а затем был уволен с поста заместителя министра культуры.