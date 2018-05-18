Для пассажиров ЖД-вокзала в Екатеринбурге усилят меры безопасности во время ЧМ-2018

В Екатеринбурге с 25 мая по 25 июля 2018 года изменятся маршруты прохода пассажиров железнодорожного вокзала. Изменения в схеме движения вводятся для усиления мер транспортной безопасности на 31 железнодорожном вокзале в 11 городах-организаторах Чемпионата мира по футболу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СвЖД.

Каждому гостю вокзала необходимо будет пройти процедуру входного контроля: на территории здания установят дополнительное досмотровое оборудование.

С 22 мая на екатеринбургском железнодорожном вокзале вступят в силу некоторые изменения: будут работать дополнительные зоны досмотра при входе в здание вокзального комплекса из подземных тоннелей. Также для прибывших в город пассажиров будут организованы дополнительные выходы с первой платформы на улицу Вокзальную к станции метро "Уральская", северному автовокзалу и на привокзальную площадь к остановкам общественного транспорта.

Сотрудники вокзала и 70 волонтеров будут помогать пассажирам ориентироваться в новой схеме движения во время проведения Чемпионата мира в городе. А на основных маршрутах следования появится дополнительная навигация.

Отметим, что такие изменения будут действовать и после завершения ЧМ 2018.

ОАО "РЖД" просит пассажиров и посетителей железнодорожных вокзалов с пониманием отнестись к дополнительным требованиям по обеспечению транспортной безопасности и прибывать на вокзал заблаговременно.