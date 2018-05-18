В Екатеринбург придут жара и грозы

В Екатеринбурге наступает лето. Кто-то убрал из своего гардероба все тёплые вещи и гуляет по улице в футболке, но погода по-прежнему по-уральски переменчива, и некоторые готовы снять шапку только в июне. Как сообщили Накануне.RU в Уральском гидрометцентре, в ближайшие три дня в городе будет облачно, а временами возможны грозы.

Сегодня днём в Екатеринбурге температура воздуха прогреется до +18 градусов по Цельсию, а завтра до +20, будет облачно с прояснениями, дождь, возможна гроза. В воскресенье, 20 мая, температура поднимется до +28 градусов. Ожидается небольшой дождь и гроза.