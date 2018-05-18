Свалка останков животных в Кургане вылилась в уголовное дело

По факту свалки с останками животных вблизи шоссе Тюнина в Кургане возбуждено уголовное дело.

В затопляемой зоне в районе заброшенного дачного кооператива СНТ "Кургансельстрой" на площади более 100 кв. м. были найдены биологические останки животных, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Свалка послужила опасным источником загрязнения окружающей среды, а также создала угрозу причинения существенного вреда здоровью человека и животных.

Сейчас угрозы причинения вреда окружающей природной среде и здоровью людей не имеется. В результате принятия мер прокурорского реагирования несанкционированная свалка частично вывезена, в настоящее время муниципалитетом принимаются меры по ликвидации оставшейся части биологических останков.