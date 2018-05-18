Пермского активиста за "отрицание холокоста" будут судить присяжные

Окончено расследование дела пермского активиста Романа Юшкова, обвиняемого в "отрицании холокоста". Вскоре оно поступит в Пермский краевой суд.

"Статья позволяет суд присяжных, я выбрал такой вариант. Полагаю, коллегия – шанс докричаться до совести и здравого смысла ее членов. Дело я считаю "заказным": подобных моей статей – тысячи, но почему-то стали преследовать именно меня", - рассказал Накануне.RU Юшков.

Напомним, дело в отношении активиста открыли по подозрению в возбуждении ненависти или вражды и в реабилитации нацизма. У него в квартире и на работе прошли обыски.

По словам Юшкова, причины преследования – его общественная деятельность. Он склонен связывать появление дела со своей позицией против общины "Хабад Любавич".