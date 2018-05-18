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18.05.2018 12:30 Мск (14:30 Екб)
общество | В бывшем СССР | ДНР и ЛНР
Эксперт - о гибели комбата "Пятнашки": Украина усиливает эскалацию к ЧМ по футболу
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ДНР, Донбасс, ВСУ (2018) | Фото: официальный сайт ДНР

В Донецкой народной республике (ДНР) погиб командир интербригады "Пятнашка", член правления Союза добровольцев Донбасса (СДД) Олег Мамиев, сражавшийся в Донбассе с 2014 г. Гибель комбата совпала с анонсированной министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым "победой маленькими шагами" - поэтапным "возвращением" территории.
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Экс-глава гуманитарного управления минобороны ЛНР Алексей Анпилогов в беседе с Накануне.RU отметил, что в настоящее время идёт процесс обострения в Донбассе, украинская сторона начала реализовывать планы перехода от так называемой "антитеррористической операции" к операции объединённых сил.

"Теперь президент Порошенко и Генеральный штаб ВСУ несут единоличную ответственность за эту эскалацию и, конечно, будут сейчас стараться её приурочить максимально к важным для Российской Федерации событиям", - считает эксперт.

Олег Мамиев, Мамай(2018)|Фото: eadaily.com

Олег Мамиев

По мнению Алексея Анпилогова, это прежде всего Чемпионат мира по футболу, который, являясь крупным спортивным мероприятием, безусловно, будет связывать частично ответную реакцию Россию на любые силовые действия Украины в Донбассе. И в настоящее время идёт активная подготовка такого рода действий, в частности, последние операции в так называемой "серой зоне", где на некоторых направлениях Украина с помощью своих вооружённых сил продвинулась на несколько километров, как под Докучаевском. А там существует достаточно танкоопасное направление, связанное с неоставленными Украиной планами охвата Горловки и Донецка.

"Всё это присутствует и все эти планы стараются реализовать с украинской стороны: добиться сначала тактических, потом оперативных и потом, возможно, неких стратегических преимуществ", - говорит Алексей Анпилогов.

В то же время он считает этот план достаточно авантюрным, так как в сложившейся обстановке может последовать ответ со стороны России. "Основная проблема - это проблема политического решения, которое может запоздать. Но ответного удара украинская армия может и не выдержать", - отметил он.

Попытка заморозки украинского конфликта не увенчалась успехом, в отличие от полностью замороженного конфликта в Приднестровье или наиболее опасного сейчас - в Нагорном Карабахе.

"У украинской элиты не нашлось мужества, чтобы признать свои ошибки, которые и привели к восстанию на Донбассе", - подчеркнул Алексей Анпилогов, отметив, что Киев сознательно отверг ту свободу действий, которой располагал в рамках "минского процесса".

Донбасс, Украина, ВСУ, войска(2017)|Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

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18.05.2018 12:30 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:30 Екб


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Эксперт - о гибели комбата "Пятнашки": Украина усиливает эскалацию к ЧМ по футболу
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