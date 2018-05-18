Все соперники сборной России по группе объявили расширенные составы на ЧМ

Все тренерские штабы команд-соперниц России на групповом этапе Чемпионата мира по футболу определились с расширенными составами своих сборных, передает корреспондент Накануне.RU.

Последней это сделала сборная Саудовской Аравии, в состав которой вошли 28 футболистов. Отметим, что подавляющая часть команды представляет местный чемпионат:

Вратари: Ассаф аль-Карни ("Аль-Иттихад"), Мохаммед аль-Овайс ("Аль-Ахли Джидда"), Яссер аль-Мосайлем ("Аль-Ахли"), Абдулла аль-Майюф;

Защитники: Мансур аль-Харби, Саид аль-Мовалад, Мотаз Хавсави (все – "Аль-Ахли"), Яссер аль-Шахрани, Осама Хавсави, Мохаммед аль-Бурайк, Мохаммед Джахфали, Али аль-Булаихи (все – "Аль-Хиляль"), Омар Хавсави ("Аль-Наср");

Полузащитники: Абдулла аль-Хайбари ("Аль-Шабаб"), Али аль-Хайбари ("Аль-Этифак"), Абдулла Отаиф, Салман аль-Фарадж, Наваф аль-Абед (все – "Аль-Хиляль"), Тайсир аль-Джассим ("Аль-Ахли"), Хуссейн аль-Мафхави, Мохамед Кано, Хаттан Бахебри (все – "Аль-Шабаб"), Мохаммед аль-Ковайкаби, Салем Аль-Досари ("Вильярреал", Испания), Яхья аль-Шери ("Леганес", Испания);

Нападающие: Фахад аль-Муваллад ("Леванте", Испания), Мохаммад ас-Сахлави ("Аль-Наср"), Моханнад Ассери ("Аль-Ахли").

Ранее еще одна африканская команда, сборная Египта, также назвала список из 28 игроков, которые начали готовиться к мундиалю в России. Два игрока из команды представляют английские топ-клубы "Арсенал" и "Ливерпуль" - это полузащитник Мохамед Эль-Ненни и нападающий Мохамед Салах. Последний и вовсе выиграл награду лучшего игрока по итогам сезона Премьер-лиги. Также в сборной Египта числится еще ряд представителей клубов с туманного Альбиона. Полностью заявка выглядит следующим образом:

Вратари: Эссам Эль-Хадари ("Аль-Таавун"), Мохамед Эль-Шенави ("Аль-Ахли"), Шериф Экрами ("Аль-Ахли"), Мохамед Авад ("Исмаили").



Защитники: Ахмед Фатхи, Саад Самир, Айман Ашраф (все – "Аль-Ахли"), Махмуд Хамди ("Земалек"), Мохамед Абдель-Шафи ("Аль-Фатех"), Ахмед Хегази, Али Габр (оба – "Вест Бромвич Альбион"), Ахмед Эльмохамади ("Астон Вилла"), Карим Хафез ("Ланс"), Омар Габер ("Лос-Анджелес"), Амро Тарек ("Орландо Сити").



Полузащитники: Тарек Хамед, Махмуд Абдель Азиз (оба – "Замалек"), Шикабала ("Аль-Раед"), Абдаллах Саид ("КуПС"), Сэм Морси ("Уиган"), Мохамед Эль-Ненни ("Арсенал"), Кахраба ("Аль-Иттихад"), Рамадан Собхи ("Сток Сити"), Махмуд Хассан ("Кашимпаса"), Амр Варда ("Атромитос").



Нападающие: Марван Мохсен ("Аль-Ахли"), Ахмед Гомаа ("Аль-Масри"), Ахмед Махгуб ("Брага"), Мохамед Салах ("Ливерпуль").

Самым "звездным" составом выглядит сборная Уругвая. В составе двукратных чемпионов мира целый ряд игроков мирового уровня из высших дивизионов топ-лиг. Среди них триумфаторы Лиги Европы текущего сезона, защитники испанского "Атлетико" Диего Годин и Хосе Мария Хименес, а также одни из лучших нападающих мира - Луис Суарес и Эдинсон Кавани. Главный тренер Оскар Табарес вызвал 26 игроков:

Вратари: Фернандо Муслера ("Галатасарай"), Мартин Сильва ("Васко да Гама"), Мартин Кампанья ("Индепендьенте" Авельянеда)

Защитники: Макси Перейра ("Порту"), Диего Годин, Хосе Мария Хименес (оба — "Атлетико"), Мартин Касерес ("Лацио"), Себастьян Коатес ("Спортинг"), Гастон Сильва ("Индепендьенте" Авельянеда), Гильермо Варела ("Пеньяроль")

Полузащитники: Кристиан Родригес ("Пеньяроль"), Николас Лодейро ("Сиэтл Саундерс"), Гастон Рамирес, Лукас Торрейра (оба — "Сампдория"), Карлос Санчес, Хонатан Урретавискайя (оба — "Монтеррей"), Матиас Весино ("Интер"), Джорджиан де Арраскаэта ("Крузейро"), Наитан Нандес ("Бока Хуниорс"), Родриго Бентанкур ("Ювентус"), Диего Лаксальт ("Дженоа"), Федерико Вальверде ("Депортиво")

Нападающие: Луис Суарес ("Барселона"), Эдинсон Кавани ("ПСЖ"), Кристиан Стуани ("Жирона"), Макси Гомес ("Сельта").

Напомним, что на прошлой неделе тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым назвал расширенный состав команды для подготовки к домашнему чемпионату мира-2018, позже был объявлен капитан национальной сборной.

Отметим, что в окончательные списки всех сборных войдут по 23 игрока.

В матче открытия ЧМ 14 июня на стадионе "Лужники" наша команда встретится со сборной Саудовской Аравии. 19 июня Россия сыграет с Египтом в Санкт-Петербурге, а 25 июня в Самаре в заключительном матче в группе - с командой Уругвая.