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Новости
18.05.2018 11:50 Мск (13:50 Екб)
спорт | В России | За рубежом
Все соперники сборной России по группе объявили расширенные составы на ЧМ
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сборная Саудовской Аравии по футболу 2018 (2018) | Фото: Р-Спорт

Все тренерские штабы команд-соперниц России на групповом этапе Чемпионата мира по футболу определились с расширенными составами своих сборных, передает корреспондент Накануне.RU.

Последней это сделала сборная Саудовской Аравии, в состав которой вошли 28 футболистов. Отметим, что подавляющая часть команды представляет местный чемпионат:

Вратари: Ассаф аль-Карни ("Аль-Иттихад"), Мохаммед аль-Овайс ("Аль-Ахли Джидда"), Яссер аль-Мосайлем ("Аль-Ахли"), Абдулла аль-Майюф;

Защитники: Мансур аль-Харби, Саид аль-Мовалад, Мотаз Хавсави (все – "Аль-Ахли"), Яссер аль-Шахрани, Осама Хавсави, Мохаммед аль-Бурайк, Мохаммед Джахфали, Али аль-Булаихи (все – "Аль-Хиляль"), Омар Хавсави ("Аль-Наср");

Полузащитники: Абдулла аль-Хайбари ("Аль-Шабаб"), Али аль-Хайбари ("Аль-Этифак"), Абдулла Отаиф, Салман аль-Фарадж, Наваф аль-Абед (все – "Аль-Хиляль"), Тайсир аль-Джассим ("Аль-Ахли"), Хуссейн аль-Мафхави, Мохамед Кано, Хаттан Бахебри (все – "Аль-Шабаб"), Мохаммед аль-Ковайкаби, Салем Аль-Досари ("Вильярреал", Испания), Яхья аль-Шери ("Леганес", Испания);

Нападающие: Фахад аль-Муваллад ("Леванте", Испания), Мохаммад ас-Сахлави ("Аль-Наср"), Моханнад Ассери ("Аль-Ахли").

сборная Саудовской Аравии по футболу 2018(2018)|Фото: Р-Спорт

Ранее еще одна африканская команда, сборная Египта, также назвала список из 28 игроков, которые начали готовиться к мундиалю в России. Два игрока из команды представляют английские топ-клубы "Арсенал" и "Ливерпуль" - это полузащитник Мохамед Эль-Ненни и нападающий Мохамед Салах. Последний и вовсе выиграл награду лучшего игрока по итогам сезона Премьер-лиги. Также в сборной Египта числится еще ряд представителей клубов с туманного Альбиона. Полностью заявка выглядит следующим образом:

Вратари: Эссам Эль-Хадари ("Аль-Таавун"), Мохамед Эль-Шенави ("Аль-Ахли"), Шериф Экрами ("Аль-Ахли"), Мохамед Авад ("Исмаили").

Защитники: Ахмед Фатхи, Саад Самир, Айман Ашраф (все – "Аль-Ахли"), Махмуд Хамди ("Земалек"), Мохамед Абдель-Шафи ("Аль-Фатех"), Ахмед Хегази, Али Габр (оба – "Вест Бромвич Альбион"), Ахмед Эльмохамади ("Астон Вилла"), Карим Хафез ("Ланс"), Омар Габер ("Лос-Анджелес"), Амро Тарек ("Орландо Сити").

Полузащитники: Тарек Хамед, Махмуд Абдель Азиз (оба – "Замалек"), Шикабала ("Аль-Раед"), Абдаллах Саид ("КуПС"), Сэм Морси ("Уиган"), Мохамед Эль-Ненни ("Арсенал"), Кахраба ("Аль-Иттихад"), Рамадан Собхи ("Сток Сити"), Махмуд Хассан ("Кашимпаса"), Амр Варда ("Атромитос").

Нападающие: Марван Мохсен ("Аль-Ахли"), Ахмед Гомаа ("Аль-Масри"), Ахмед Махгуб ("Брага"), Мохамед Салах ("Ливерпуль").

Сборная Египта по футболу(2017)|Фото: Livesport

Самым "звездным" составом выглядит сборная Уругвая. В составе двукратных чемпионов мира целый ряд игроков мирового уровня из высших дивизионов топ-лиг. Среди них триумфаторы Лиги Европы текущего сезона, защитники испанского "Атлетико" Диего Годин и Хосе Мария Хименес, а также одни из лучших нападающих мира - Луис Суарес и Эдинсон Кавани. Главный тренер Оскар Табарес вызвал 26 игроков:

Вратари: Фернандо Муслера ("Галатасарай"), Мартин Сильва ("Васко да Гама"), Мартин Кампанья ("Индепендьенте" Авельянеда)

Защитники: Макси Перейра ("Порту"), Диего Годин, Хосе Мария Хименес (оба — "Атлетико"), Мартин Касерес ("Лацио"), Себастьян Коатес ("Спортинг"), Гастон Сильва ("Индепендьенте" Авельянеда), Гильермо Варела ("Пеньяроль")

Полузащитники: Кристиан Родригес ("Пеньяроль"), Николас Лодейро ("Сиэтл Саундерс"), Гастон Рамирес, Лукас Торрейра (оба — "Сампдория"), Карлос Санчес, Хонатан Урретавискайя (оба — "Монтеррей"), Матиас Весино ("Интер"), Джорджиан де Арраскаэта ("Крузейро"), Наитан Нандес ("Бока Хуниорс"), Родриго Бентанкур ("Ювентус"), Диего Лаксальт ("Дженоа"), Федерико Вальверде ("Депортиво")

Нападающие: Луис Суарес ("Барселона"), Эдинсон Кавани ("ПСЖ"), Кристиан Стуани ("Жирона"), Макси Гомес ("Сельта").

Луис Суарес, сборная Уругвая по футболу(2017)|Фото: goal.com

Напомним, что на прошлой неделе тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым назвал расширенный состав команды для подготовки к домашнему чемпионату мира-2018, позже был объявлен капитан национальной сборной.

Отметим, что в окончательные списки всех сборных войдут по 23 игрока.

В матче открытия ЧМ 14 июня на стадионе "Лужники" наша команда встретится со сборной Саудовской Аравии. 19 июня Россия сыграет с Египтом в Санкт-Петербурге, а 25 июня в Самаре в заключительном матче в группе - с командой Уругвая.

кубок мира по футболу(2018)|Фото: Накануне.RU

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18.05.2018 11:50 Мск | Давыдов Денис
13:50 Екб


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Все соперники сборной России по группе объявили расширенные составы на ЧМ
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