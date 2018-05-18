В Берлине ответили на угрозу США ввести санкции против "Северного потока-2"

США настаивают на том, чтобы Германия отказалась от поддержки строительства газопровода "Северный поток - 2". Однако гипотетический отказ Берлина от газопровода не гарантирует рост импорта сжиженного газа из Штатов, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

Альтмайер уточнил,что в Берлине понимают попытки США найти рынки сбыта. Он заверил, что Берлин "готов позаботиться о том", чтобы сжиженный газ из США "проще доходил" до Германии.

"Но в настоящее время он остается значительно более дорогим, чем газ, который поставляется по трубопроводу", - сказал министр в эфире телеканала ARD.

Также Альтмайер добавил, что, если Соединенные Штаты ставят во главу угла собственные экономические интересы, они должны быть готовы к тому, что европейцы поступят аналогичным образом, передает РИА Новости.

Как ранее сообщила заместитель главы отдела Госдепартамента по энергетической политике Сандра Оудкирк, Вашингтон не исключает санкций против тех компаний, которые принимают участие в реализации проекта по строительству газопровода.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников ФРГ, США и Евросоюза, сообщило, что глава Белого дома пытался убедить канцлера Германии Ангелу Меркель отказаться от поддержки проекта. Это произошло во время их встречи в апреле. В обмен американский президент пообещал начать переговоры с ЕС по поводу нового торгового соглашения.

По данным газеты, Меркель от поддержки строительства "Северного потока - 2" не отказалась, однако заявила, что ЕС готов предложить Вашингтону "более тесное сотрудничество" в газовой сфере, если США на постоянной основе откажутся от применения в отношении Евросоюза пошлин на сталь и алюминий.