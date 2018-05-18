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18.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Чтобы не зависеть от санкций, нужно найти новую модель экономического роста" Россия всегда была и остается объектом санкционного давления, и, прежде всего, антироссийские санкции направлены на технологическое сдерживание нашей страны. Некоторые экономисты считают, что "западным партнерам" удалось достичь своей цели, и отставание РФ от Китая идет на 5-7 лет, а от США – на 10.
17.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
экономика ;
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Новости
18.05.2018 11:31 Мск (13:31 Екб)
экономика | Ямало-Ненецкий АО
Концессия по Северному широтному ходу будет стоить 113 млрд рублей
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железная дорога, Северный широтный ход (2018) | Фото: правительство.янао.рф

Министерство транспорта России объявило конкурс на заключение концессионного соглашения на строительство Северного широтного хода - железнодорожной линии "Обская – Салехард – Надым". Приём заявок будет идти до 2 июля.
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Концессионное соглашение будет действовать до 31 декабря 2052 года, концедентом от имени Российской Федерации выступит Федеральное агентство железнодорожного транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Затраты на создание в рамках концессии железнодорожной магистрали оцениваются более чем в 113 млрд руб.: объём частных инвестиций составит 100,4 млрд руб., капитальный грант – 12,7 млрд руб.

По условиям соглашения, проектная компания обеспечит финансирование, строительство и эксплуатацию линии "Обская – Салехард – Надым". Будет построена железнодорожная часть мостов через реку Обь и реку Надым и подходы к ним, а также новый железнодорожный участок "Салехард – Надым" протяжённостью 362 км.

Как сообщало Накануне.RU, в конкурсе примет участие тюменская строительная компания "Мостострой-11". Она достраивала первых объект СШХ - мост через Надым, также компания была подрядчиком строительства моста через Керченский пролив.

Правительство ЯНАО выступит инвестором строительства автомобильной части моста через Обь и предоставит необходимую проектную документацию. Как сообщало Накануне.RU, регион подтвердил готовность вложить в автомобильную часть моста 8,1 млрд руб. Ямал предоставит в федеральную собственность земельные участки, необходимые для строительства магистрали, обеспечит доступ строителей к водным объектам и лесным участкам, предоставит льготы по налогу на имущество.

железная дорога, Северный широтный ход(2018)|Фото: правительство.янао.рф

Строительство СШХ запланировано на 2018-2022 гг., ввод в эксплуатацию – на 2023 г. Объект разгрузит Свердловскую железную дорогу и Транссибирскую магистраль, перенаправив грузы на Северный широтный ход, позволив осуществить перевозку новых видов грузов. Железная дорога открывает путь к новым, ранее труднодоступным месторождениям, сокращает протяжённость доставки грузов, через порт Сабетта. Финансовая модель проекта одобрена правительственной комиссией.

железная дорога, Северный широтный ход(2018)|Фото: правительство.янао.рф

Как сообщало Накануне.RU, губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, и.о. министра транспорта Максим Соколов и генеральный директор "РЖД" Олег Белозеров заложили капсулу на месте строительства моста через Обь. Следующим ключевым звеном и продолжением "Северного широтного хода" является 170 км железнодорожный коридор "Бованенково – Сабетта" – с выходом к морскому порту Сабетта. Проектная документация совместно с инвестором уже разработана. Участок "Бованенково – Сабетта" соединит Единую транспортную систему России с Севморпутём, откроет многим российским предприятиям и регионам ворота в Мировой океан, к рынкам Европы и Азии.

закладка капсулы Северного широтного хода, Кобылкин, Соколов(2018)|Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Важно, что дороги будут возводиться из отечественных материалов. Только для строительства моста через реку Обь планируется использовать более 135 тыс. тонн металлоконструкций. Будут сформированы тысячи новых рабочих мест, а одно рабочее место в Арктике влечёт за собой создание 14-ти в других регионах страны.

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18.05.2018 11:31 Мск | Салехард | информационная служба Накануне.RU
13:31 Екб


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Концессия по Северному широтному ходу будет стоить 113 млрд рублей
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