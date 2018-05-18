Концессия по Северному широтному ходу будет стоить 113 млрд рублей

Министерство транспорта России объявило конкурс на заключение концессионного соглашения на строительство Северного широтного хода - железнодорожной линии "Обская – Салехард – Надым". Приём заявок будет идти до 2 июля.

Концессионное соглашение будет действовать до 31 декабря 2052 года, концедентом от имени Российской Федерации выступит Федеральное агентство железнодорожного транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Затраты на создание в рамках концессии железнодорожной магистрали оцениваются более чем в 113 млрд руб.: объём частных инвестиций составит 100,4 млрд руб., капитальный грант – 12,7 млрд руб.

По условиям соглашения, проектная компания обеспечит финансирование, строительство и эксплуатацию линии "Обская – Салехард – Надым". Будет построена железнодорожная часть мостов через реку Обь и реку Надым и подходы к ним, а также новый железнодорожный участок "Салехард – Надым" протяжённостью 362 км.

Как сообщало Накануне.RU, в конкурсе примет участие тюменская строительная компания "Мостострой-11". Она достраивала первых объект СШХ - мост через Надым, также компания была подрядчиком строительства моста через Керченский пролив.

Правительство ЯНАО выступит инвестором строительства автомобильной части моста через Обь и предоставит необходимую проектную документацию. Как сообщало Накануне.RU, регион подтвердил готовность вложить в автомобильную часть моста 8,1 млрд руб. Ямал предоставит в федеральную собственность земельные участки, необходимые для строительства магистрали, обеспечит доступ строителей к водным объектам и лесным участкам, предоставит льготы по налогу на имущество.

Строительство СШХ запланировано на 2018-2022 гг., ввод в эксплуатацию – на 2023 г. Объект разгрузит Свердловскую железную дорогу и Транссибирскую магистраль, перенаправив грузы на Северный широтный ход, позволив осуществить перевозку новых видов грузов. Железная дорога открывает путь к новым, ранее труднодоступным месторождениям, сокращает протяжённость доставки грузов, через порт Сабетта. Финансовая модель проекта одобрена правительственной комиссией.

Как сообщало Накануне.RU, губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, и.о. министра транспорта Максим Соколов и генеральный директор "РЖД" Олег Белозеров заложили капсулу на месте строительства моста через Обь. Следующим ключевым звеном и продолжением "Северного широтного хода" является 170 км железнодорожный коридор "Бованенково – Сабетта" – с выходом к морскому порту Сабетта. Проектная документация совместно с инвестором уже разработана. Участок "Бованенково – Сабетта" соединит Единую транспортную систему России с Севморпутём, откроет многим российским предприятиям и регионам ворота в Мировой океан, к рынкам Европы и Азии.

Важно, что дороги будут возводиться из отечественных материалов. Только для строительства моста через реку Обь планируется использовать более 135 тыс. тонн металлоконструкций. Будут сформированы тысячи новых рабочих мест, а одно рабочее место в Арктике влечёт за собой создание 14-ти в других регионах страны.