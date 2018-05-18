Рособрнадзор отказал в государственной аккредитации Челябинскому многопрофильному институту

Рособрнадзор отказал АНО "Челябинский многопрофильный институт" в государственной аккредитации образовательной деятельности в отношении уровня профессионального образования по укрупненной группе профессий, специальностей и направлений. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства, передает корреспондент Накануне.RU

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Речь идет о направлении "Экономика и управление" (высшее образование – бакалавриат).

Отказ в госаккредитации институт получил на основании заключения по результатам аккредитационной экспертизы.