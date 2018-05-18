СКР возбудил дело против редактора "Washington Examiner", в котором была опубликована статья с призывами взорвать Крымский мост

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Уго Гурдона, редактора еженедельного интернет-журнала "Washington Examiner", в котором была опубликована статья с призывами к властям Украины взорвать Крымский мост, сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"По данным следствия, используя информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", Гурдон согласовал и разместил статью Тома Рогана на веб-сайте "Washington Examiner", призывающую осуществить подрыв Крымского моста, соединяющего Керченский и Таманский полуостровы на территории Российской Федерации, путем нанесения бомбовых ударов", - говорится в сообщении.

По мнению СКР, в действиях Гурдона усматривается пропаганда терроризма, то есть "деятельность по распространению материалов и информации, направленных на формирование у лиц идеологии терроризма, представления о допустимости осуществления террористических актов (ст. 205.2 УК РФ)".

В настоящее время следствием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Как сообщало Накануне.RU, ранее СКР возбудил дело в отношении американского журналиста Тома Рогана, который написал статью.