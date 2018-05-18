Житель Среднего Урала утонул на озере в Курганской области

В Зауралье утонул пенсионер из Североуральска.

Инцидент произошел 16 мая на озере Могильное возле села Вознесенское в Далматовском районе Зауралья, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Мужчина 1954 года рождения выплыл на озеро на своей лодке - он хотел проверить рыболовные сети, однако лодка перевернулась и затонула, мужчина же не смог спастись и утонул.

"Тело мужчины обнаружили спустя несколько часов и извлекли из воды. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не установлено. Следствием опрошены очевидцы, проводятся мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельства произошедшего", - добавили в СК.