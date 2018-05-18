Глава югорского филиала "Почты России" подозревается в вымогательстве и получении взятки

Глава югорского филиала "Почты России" Сергей Запорожин подозревается в вымогательстве и получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

По версии следствия, он требовал от начальника одного из почтовых подразделений ежемесячно отдавать ему часть премии за покровительство, а если же тот не согласится, Запорожин якобы планировал перевести его в далекий населенный пункт или препятствовать в работе. Как удалось выяснить следователям, в марте-апреле подозреваемый получил 43 тыс. руб. Вечером 17 мая после получения 25 тыс. руб. его "взяли" с поличным.

В пресс-службе "Почты России" Накануне.RU сообщили, что всесторонне поддерживают расследование, заинтересованы в объективном расследовании и снабжают следователей всеми необходимыми документами.