В Татарстане бывший сотрудник ГИБДД подозревается в похищении инвалида и вымогательстве у него денег

В Татарстане бывший сотрудник ГИБДД и его знакомый подозреваются в похищении мужчины-инвалида и вымогательстве у него денег, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего бывшего инспектора ДПС ГИБДД МВД по РТ и его 38-летнего приятеля.

"По версии следствия, рано утром 28 апреля 2018 года в городе Буинске в одном из развлекательных заведений подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стали приставать к 29-летнему местному жителю, в связи с его вызывающей, на их взгляд походкой. Потерпевший пояснил, что недавно перенес операцию на позвоночник. Но несмотря на это, его избили, усадили в автомобиль и отвезли за город", - говорится в сообщении.

Злоумышленники продолжили избивать потерпевшего и, угрожая убийством, потребовали заплатить 15 тыс. рублей, "за то, что пытаясь защищаться, он бросил в одного из нападавших бутылку". "При этом они одели мужчину наручники и, обмотав вокруг туловища буксировочный трос, заставили пробежать за автомобилем несколько десятков метров. В результате потерпевший был вынужден согласиться на их требования, после чего его отвезли в город", - отметили в ведомстве.

От дачи показаний подозреваемые отказались. Оба арестованы.