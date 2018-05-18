Роскомнадзор заявил о непричастности к сбою в работе Viber

Проблемы у мессенджера Viber не связаны с действиями Роскомнадзора, заявил глава ведомства Александр Жаров.

"Роскомнадзор не вносил IP Viber в реестр запрещённых ресурсов, это легко определить, проанализировав выгрузки Единого реестра запрещенной информации за сутки", - сказал Жаров РИА Новости.

Viber ранее заявил о блокировке доступа к ряду используемых им серверов и о проблемах с подключением у части российских пользователей. По мнению компании, это связано с решением некоторых операторов связи блокировать доступ к ряду серверов, в том числе тех, которые используют Viber.

Кроме того, пользователи также жалуются на сбои в работе мессенджера WhatsApp.

Напомним, в конце апреля пользователи Viber стали массово жаловаться на сбои в работе сервиса. Руководство компании связало это с последствиями попыток властей заблокировать Telegram.